Portugal recebe dois aviões Canadair da Grécia na sexta-feira

Portugal vai receber na sexta-feira dois aviões Canadair disponibilizados pela Grécia para reforçar o combate aos incêndios rurais até 25 de agosto, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna.

As aeronaves, disponibilizadas ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, "serão operacionalizadas a partir da Base Aérea de Monte Real", no concelho de Leiria, "vão integrar o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais" logo a partir de sexta-feira, e permanecer em território nacional até 25 de agosto.

De acordo com a tutela, em 15 de agosto Portugal solicitou através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia o apoio de quatro Canadair para combater os fogos rurais, tendo a Suécia disponibilizado dois aviões Fire Boss e a França um helicóptero Super Puma, "acompanhado de uma equipa de cinco elementos".

As aeronaves suecas chegaram na segunda-feira e a francesa na quarta-feira, tendo todas começado a atuar no dia seguinte à aterragem em território nacional, segundo a informação que tem sido prestada nos últimos dias pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os quatro aviões e um helicóptero acrescem aos dois Canadair que as autoridades portuguesas alugaram.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 02 de agosto.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 19 de agosto arderam mais de 201 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.