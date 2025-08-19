Trabalhador morre em acidente de trabalho nas obras do novo hospital
O trabalhador, entre os 40 e os 50 anos, que sofre um acidente de trabalho, esta tarde, na obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.
Após o alerta às 15h03, os Bombeiros Sapadores do Funchal, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram mobilizados.
O delegado de saúde foi chamado para declarar o óbito.
A Polícia de Segurança Pública esteve também no local.
Segundo o que foi possível aferir, terá caído algo em cima do trabalhador.
Andreia Correia , 19 Agosto 2025 - 16:59
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo