 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Trabalhador morre em acidente de trabalho nas obras do novo hospital

None
Foto Arquivo/ASPRESS

O trabalhador, entre os 40 e os 50 anos, que sofre um acidente de trabalho, esta tarde, na obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Após o alerta às 15h03, os Bombeiros Sapadores do Funchal, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram mobilizados.

O delegado de saúde foi chamado para declarar o óbito. 

A Polícia de Segurança Pública esteve também no local. 

Segundo o que foi possível aferir, terá caído algo em cima do trabalhador. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo