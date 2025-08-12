Saiba o que hoje é notícia

Os dados sobre a evolução da inflação nos Estados Unidos em julho são hoje divulgados, horas depois da decisão de Donald Trump de suspender por 90 dias as sobretaxas das importações da China.

Estes números vão permitir perceber o impacto das tarifas de Donald Trump nos preços nos EUA.

A estimativa dos economistas consultados pela AP é de uma inflação homóloga de 2,8% em julho, uma ligeira aceleração em relação à taxa de 2,7% registada em junho.

Estes dados serão essenciais para a decisão da Reserva Federal (Fed) na próxima reunião, em setembro, sendo que existem receios relativamente a um possível cenário de "estagflação", em que a economia estagna, mas a inflação permanece alta, dificultando a ação da Fed.

Em maio, os Estados Unidos e a China concordaram em suspender reciprocamente a maioria das tarifas, também por 90 dias, depois de os negociadores se terem reunido pela primeira vez em Genebra, na Suíça.

A pausa terminava hoje, caso Trump não tivesse decidido prolongá-la, na sequência de negociações entre delegações comerciais norte-americanas e chinesas, no final de julho.

Hoje também é notícia:

CULTURA

O festival Guimarães Clássico recebe hoje o primeiro concerto da 7.ª edição, com a interpretação das Variações Goldberg, de Bach, por um trio composto por Emanuel Salvador, Andriy Viytovych e Rafal Jezierski, na Igreja da Misericórdia.

Com entrada livre, o concerto marca o arranque de uma série de iniciativas até sábado, que vão incluir uma sessão de relaxamento ao som de música clássica no pátio do Centro Cultural Vila Flor, e um concerto intitulado "O Canto da Sereia", a partir do álbum com o mesmo nome de Konrad Sloka, acompanhado pelo Quarteto de Cordas do festival.

Até sábado, vai haver mais concertos, miniconcertos e conferências no contexto deste festival que é também uma semana de aprendizagem para músicos através de 'masterclasses'.

DESPORTO

O Benfica procura confirmar a qualificação para o play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, depois da vitória em Nice, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na semana passada.

O triunfo por 2-0 na visita ao sul de França, com golos do estreante Ivanovic e de Florentino, praticamente sentenciou a passagem dos 'encarnados', que agora recebem os franceses no Estádio da Luz, a partir das 20:00, com arbitragem do italiano Marco Guida.

Caso confirme a presença na derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga da 'Champions', o Benfica já sabe que irá defrontar os turcos do Fenerbahçe ou os neerlandeses do Feyenoord, sendo que a formação de José Mourinho está em desvantagem, após ter perdido por 2-1 em Roterdão.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim começam hoje dois dias de greve, uma paralisação convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC) para reivindicar melhores condições laborais e salariais.

Num comunicado, o sindicato aponta como principais exigências o aumento dos salários, a negociação da contratação coletiva da indústria das águas e dos sumos (parada desde 2009), a celebração de um acordo de empresa e a atribuição de 25 dias úteis de férias.

Entre outras, o STIAC diz ainda exigir o fim do uso de processos disciplinares para despedimentos a custo zero, bem como a atualização do subsídio de refeição, do subsídio de turno fixo, e do valor das horas noturnas.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, visita hoje a ilha de São Vicente, atingida na segunda-feira por fortes chuvas, que causaram pelo menos sete mortos, desaparecidos e significativos danos.

O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade em São Vicente e Santo Antão, ilha onde também há danos a registar, mas não se registaram vítimas mortais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas. Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos.

Portugal e São Tomé e Príncipe já manifestaram solidariedade com o povo cabo-verdiano e endereçaram condolências aos familiares das vítimas.

SOCIEDADE

Milhares de migrantes são esperados no Santuário de Fátima para a peregrinação internacional de 13 de agosto, que começa hoje, presidida pelo arcebispo emérito de Urgel (Espanha), Joan-Enric Vives i Sicília.

A peregrinação integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, o momento de maior destaque da 53.ª Semana Nacional das Migrações, que começou no dia 10 e termina no próximo domingo.

Tem como tema "Migrantes, missionários da esperança", título da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 04 e 05 de outubro.