Promessa Trump à Ucrânia entre as notícias que marcam esta terça-feira
Diário de Notícias:
- "Patrões querem discutir OE com Sarmento antes de ser aprovado"
- "Casa Branca. Trump promete 'muita ajuda' a Zelensky e diz que Putin aceita garantias de segurança"
- "António José Seguro: 'Uma pulseira eletrónica deve ser aplicada já aos potenciais incendiários referenciados'"
- "Contenda. Sem 'varinhas mágicas' em Loures, habitação é arma entre PS, CDU, PSD e Chega"
- "Autárquicas. Moedas muda quase todos os vereadores e ouve críticas a escolhas nas freguesias"
- "Fernando Negrão: 'Governo deve avaliar desempenho do Ministério da Administração Interna e tirar conclusões'"
- "Artem Nych. 'Na Rússia, os ciclistas sabem sempre quem venceu a Volta a Portugal'"
- "Minissérie. Amanda Knox. Quando a verdade se confunde com sensacionalismo"
Correio da Manhã:
- "Crime em Olhão. Dois polícias acusados de matar imigrante"
- "Cimeira em Whashington entre Trump e Zelensky. Esperança para a paz na Ucrânia"
- "Polémica leva a retirada de candidata do Chega em Setúbal"
- "Covilhã chora por Daniel. Bombeiro herói deixa filho órfão de 14 anos"
- "Vila do Conde. Pai e filho tinham 300 mil Euro em mochila"
- "Jovens propõem aumentos de 40% para ficar no interior"
- "Benfica. Bruno Lage sob pressão no duelo com José Mourinho"
- "Gil Vicente 0 FC Porto 2. Dragão invicto bate galo"
- "Sporting. Suárez imita Gyokeres"
- "726 milhões. Crédito ao consumo sobe mais de 13% em junho"
- "Em ano e meio. PJ apanha 827 criminosos que foram extraditados"
Público:
- "Portugal é o país da Europa com maior percentagem de área ardida"
- "Guerra. Europa unida em reunião com Trump, que admite dar garantias de segurança à Ucrânia"
- "Autárquicas. João Peste: 'A gentrificação é a ameaça, não os imigrantes'"
- "Olhão. Dois polícias acusados de homicídio de marroquino"
- "Crédito ao consumo. Famílias batem recorde na primeira metade do ano"
- "Helena Lopes. Partilhar poder com trabalhadores 'pode ter benefícios elevados'"
- "Lisboa. A geladaria Veneziana esteve para fechar, mas a família não a deixou morrer"
- "Streaming. Quando o algoritmo dita a verdade, o que vemos será mesmo um 'documentário'?"
Jornal de Notícias:
- "Morreram duas dezenas de bombeiros em serviço só nos últimos cinco anos"
- "Trump promete segurança à Ucrânia se houver paz com a Rússia"
- "Impostos. Inspeções do Fisco caem para metade na última década''"
- "Porto. Acusações de 'mentira' e 'incompetência' por causa do metrobus"
- "Vila Verde. Novo lar garante autonomia a utentes com deficiência"
- "Justiça. Pai e filho apanhados em operação stop com 300 mil euros em notas"
- "Dois PSP acusados de matar imigrante à pancada"
- "Gil Vicente 0 -- FC Porto 2. Dragão sem fantasmas em Marcelos"
- "Entrevista. 'Não podemos andar sempre a apontar o dedo ao ciclismo'. Artem Nych vencedor da Volta a Portugal "
Negócios:
- "Governo vai acelerar pagamentos para casas acessíveis"
- "Onde andam a apostar os gurus de Wall Street?"
- "Casa da Moeda ganha 255 milhões com passaportes da Colômbia"
- "Radar África. Subversão russa em Angola dá razão parcial a João Lourenço"
- "Paz na Ucrânia mais próxima"
Jornal Económico:
- "Lei grande e linda afinal poupa a EDP Renováveis"
- "Crédito ao consumo continua a subir com a compra de carro a puxar pelo aumento"
- "Registo de aviões ultraleves foge da rigidez portuguesa"
- "Rui Moreira: gestor do Metro do Porto é incompetente"
- "São Tomé e Príncipe preocupado com fuga de quadros"
- "Como Pires de Lima gere as autoestradas"
- "Carga fiscal disparou 15 mil milhões desde crise das dívidas soberanas"
A Bola:
- "Sporting não desiste de um desejo antigo. 5 anos para Yeremay. Leões estão de olho no extremo há um ano e já fizeram saber que querem agarrá-lo até 2030"
- "Benfica. Camacho, o único a derrotar Mourinho"
- " Gil Vicente 0 -- FC Porto 2. Novo dragão não vacila. Golos de Froholdt e Pepe em vitória segura. Samu saiu lesionado e em lágrimas"
O Jogo:
- "Gil Vicente 0 -- FC Porto 2. Azul vivo. Froholdt e Pepe marcam e fazem dragão carregar no acelerador"
- "'Se queremos melhorar, temos que elevar o nível. Francesco Farioli'"
- "'Tinha de voltar a ser o que sempre fui'. Pepê"
- "Samu saiu lesionado e vai ser reavaliado"
- " Ciclismo. Entrevista. 'Tive de estar sempre alerta'. Artem Nych feliz por repetir o triunfo na Volta a Portugal"
- "Sporting. Trincão recusa Al Nassr. Avançado foi aliciado por Jorge Jesus mas está comprometido com Alvalade"
- "Jota Silva com via verde para sair do Forest"
- "Benfica. Mourinho já deixou 145,5MEuro na Luz. Akturkoglu pode ser o próximo"
- "Wolfsburgo não facilita na transferência de Amoura"
Record:
- "Gil Vicente 0 FC Porto 2. Novo Dragão. Vitória convincente confirma bom momento"
- "Sporting. Urgência para fechar o criativo. Semana decisiva por Yeremay"
- "Benfica. Mudanças no ataque à vista. A sair. Há princípio de acordo com o Fenerbahçe por Akturcoglu"
- "Benfica. A entrar. Amoura aproxima-se da Luz"
- "Entrevista. Ciclismo. Artem Nych vencedor da Volta a Portugal visitou Record. 'Objetivo é ganhar a terceira'"