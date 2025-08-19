Promessa Trump à Ucrânia entre as notícias que marcam esta terça-feira

Diário de Notícias:

- "Patrões querem discutir OE com Sarmento antes de ser aprovado"

- "Casa Branca. Trump promete 'muita ajuda' a Zelensky e diz que Putin aceita garantias de segurança"

- "António José Seguro: 'Uma pulseira eletrónica deve ser aplicada já aos potenciais incendiários referenciados'"

- "Contenda. Sem 'varinhas mágicas' em Loures, habitação é arma entre PS, CDU, PSD e Chega"

- "Autárquicas. Moedas muda quase todos os vereadores e ouve críticas a escolhas nas freguesias"

- "Fernando Negrão: 'Governo deve avaliar desempenho do Ministério da Administração Interna e tirar conclusões'"

- "Artem Nych. 'Na Rússia, os ciclistas sabem sempre quem venceu a Volta a Portugal'"

- "Minissérie. Amanda Knox. Quando a verdade se confunde com sensacionalismo"

Correio da Manhã:

- "Crime em Olhão. Dois polícias acusados de matar imigrante"

- "Cimeira em Whashington entre Trump e Zelensky. Esperança para a paz na Ucrânia"

- "Polémica leva a retirada de candidata do Chega em Setúbal"

- "Covilhã chora por Daniel. Bombeiro herói deixa filho órfão de 14 anos"

- "Vila do Conde. Pai e filho tinham 300 mil Euro em mochila"

- "Jovens propõem aumentos de 40% para ficar no interior"

- "Benfica. Bruno Lage sob pressão no duelo com José Mourinho"

- "Gil Vicente 0 FC Porto 2. Dragão invicto bate galo"

- "Sporting. Suárez imita Gyokeres"

- "726 milhões. Crédito ao consumo sobe mais de 13% em junho"

- "Em ano e meio. PJ apanha 827 criminosos que foram extraditados"

Público:

- "Portugal é o país da Europa com maior percentagem de área ardida"

- "Guerra. Europa unida em reunião com Trump, que admite dar garantias de segurança à Ucrânia"

- "Autárquicas. João Peste: 'A gentrificação é a ameaça, não os imigrantes'"

- "Olhão. Dois polícias acusados de homicídio de marroquino"

- "Crédito ao consumo. Famílias batem recorde na primeira metade do ano"

- "Helena Lopes. Partilhar poder com trabalhadores 'pode ter benefícios elevados'"

- "Lisboa. A geladaria Veneziana esteve para fechar, mas a família não a deixou morrer"

- "Streaming. Quando o algoritmo dita a verdade, o que vemos será mesmo um 'documentário'?"

Jornal de Notícias:

- "Morreram duas dezenas de bombeiros em serviço só nos últimos cinco anos"

- "Trump promete segurança à Ucrânia se houver paz com a Rússia"

- "Impostos. Inspeções do Fisco caem para metade na última década''"

- "Porto. Acusações de 'mentira' e 'incompetência' por causa do metrobus"

- "Vila Verde. Novo lar garante autonomia a utentes com deficiência"

- "Justiça. Pai e filho apanhados em operação stop com 300 mil euros em notas"

- "Dois PSP acusados de matar imigrante à pancada"

- "Gil Vicente 0 -- FC Porto 2. Dragão sem fantasmas em Marcelos"

- "Entrevista. 'Não podemos andar sempre a apontar o dedo ao ciclismo'. Artem Nych vencedor da Volta a Portugal "

Negócios:

- "Governo vai acelerar pagamentos para casas acessíveis"

- "Onde andam a apostar os gurus de Wall Street?"

- "Casa da Moeda ganha 255 milhões com passaportes da Colômbia"

- "Radar África. Subversão russa em Angola dá razão parcial a João Lourenço"

- "Paz na Ucrânia mais próxima"

Jornal Económico:

- "Lei grande e linda afinal poupa a EDP Renováveis"

- "Crédito ao consumo continua a subir com a compra de carro a puxar pelo aumento"

- "Registo de aviões ultraleves foge da rigidez portuguesa"

- "Rui Moreira: gestor do Metro do Porto é incompetente"

- "São Tomé e Príncipe preocupado com fuga de quadros"

- "Como Pires de Lima gere as autoestradas"

- "Carga fiscal disparou 15 mil milhões desde crise das dívidas soberanas"

A Bola:

- "Sporting não desiste de um desejo antigo. 5 anos para Yeremay. Leões estão de olho no extremo há um ano e já fizeram saber que querem agarrá-lo até 2030"

- "Benfica. Camacho, o único a derrotar Mourinho"

- " Gil Vicente 0 -- FC Porto 2. Novo dragão não vacila. Golos de Froholdt e Pepe em vitória segura. Samu saiu lesionado e em lágrimas"

O Jogo:

- "Gil Vicente 0 -- FC Porto 2. Azul vivo. Froholdt e Pepe marcam e fazem dragão carregar no acelerador"

- "'Se queremos melhorar, temos que elevar o nível. Francesco Farioli'"

- "'Tinha de voltar a ser o que sempre fui'. Pepê"

- "Samu saiu lesionado e vai ser reavaliado"

- " Ciclismo. Entrevista. 'Tive de estar sempre alerta'. Artem Nych feliz por repetir o triunfo na Volta a Portugal"

- "Sporting. Trincão recusa Al Nassr. Avançado foi aliciado por Jorge Jesus mas está comprometido com Alvalade"

- "Jota Silva com via verde para sair do Forest"

- "Benfica. Mourinho já deixou 145,5MEuro na Luz. Akturkoglu pode ser o próximo"

- "Wolfsburgo não facilita na transferência de Amoura"

Record:

- "Gil Vicente 0 FC Porto 2. Novo Dragão. Vitória convincente confirma bom momento"

- "Sporting. Urgência para fechar o criativo. Semana decisiva por Yeremay"

- "Benfica. Mudanças no ataque à vista. A sair. Há princípio de acordo com o Fenerbahçe por Akturcoglu"

- "Benfica. A entrar. Amoura aproxima-se da Luz"

- "Entrevista. Ciclismo. Artem Nych vencedor da Volta a Portugal visitou Record. 'Objetivo é ganhar a terceira'"