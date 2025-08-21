Já decorre a missa solene dos 517 anos do Funchal na Igreja do Colégio

O concelho Funchal comemora esta quinta-feira, 21 de Agosto, o 517.º aniversário, com vários eventos até ao próximo domingo.

Hastear das bandeira marca início das comemorações do Dia da Cidade do Funchal Já tiveram início as comemorações do Dia da Cidade do Funchal com o hastear das bandeiras, pelas 9 horas, no edifício da Câmara Municipal. Na ocasião foi ainda entoado o hino nacional, bem como o hino da Região Autónoma da Madeira.

A sessão solene, está marcada para as 10h30, na Assembleia Municipal do Funchal.