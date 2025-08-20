Funchal assinala hoje 517 anos

O concelho Funchal comemora esta quinta-feira, 21 de Agosto, o 517.º aniversário, com vários eventos até ao próximo domingo.

Hoje as celebrações começam pela manhã com o habitual hastear das bandeiras, às 9 horas, na Praça do Município, seguindo-se a Eucaristia, às 9h30, na Igreja do Colégio.

A Sessão Solene, marcada para as 10h30, na Assembleia Municipal do Funchal, irá homenagear cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro - Cecília Berta Fernandes Pereira, Francisco Simões, José Nelson Rodrigues Coelho, Mário André Rosado e Rui Alberto Camacho, que destacaram em diversas áreas como cultura, educação, social e diáspora.

Na mesma ocasião serão ainda agraciados com a Distinção Municipal 'Munícipe Centenário’ três cidadãos.

Paralelamente o Jardim do Almirante Reis acolhe, a partir das 9 horas, a 15.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas actividades abertas à comunidade, unindo o exercício físico e o lazer.

11h00 - Marítimo vs Sporting de Braga, da Liga Revelação sub-23, no Estádio da Imaculada Conceição

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Agosto e Dia Internacional em Memória e Tributo às Vítimas do Terrorismo:

1534 - Angra do Heroísmo, nos Açores, passa a cidade.

1643 - Nasce, em Lisboa, o futuro rei D. Afonso VI.

1888 - William Burroughs regista a patente da primeira calculadora mecânica.

1941 - É criada a SATA, companhia aérea açoriana.

2003 - A SIC e a TVI assinam um protocolo com o Estado que estabelece regras para a prestação de serviço público por operadores privados de televisão, em troca de redução de publicidade na RTP.

2005 - Incêndios florestais. Várias frentes de fogo aproximam-se de Coimbra e atingem os subúrbios da cidade.

2008 - Nelson Évora vence o triplo salto com a marca de 17,67 metros e torna Pequim2008, China, a melhor edição de sempre dos Jogos Olímpicos para Portugal, ao somar a sua medalha de ouro à de prata conquistada por Vanessa Fernandes no triatlo.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações à Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa dos Açores, entre as quais o voto antecipado em mobilidade.

2022 - O canoísta português Kevin Santos sagra-se campeão europeu de K1 200 metros, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado na regata final em Munique, Alemanha.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o conjunto de alterações legislativas no âmbito da habitação aprovadas pela maioria absoluta do PS no parlamento, expressando sobre elas um "sereno juízo negativo", e criticando a ausência de consenso.

2024 - Morre, aos 96 anos, Edmundo Cruz, engenheiro e artista plástico, criou uma máquina que permitia fazer a estampagem de tecidos dos dois lados, na vertical.

