Coro do Funchal inicia celebrações do 517.º aniversário do Funchal

As celebrações do 517.º aniversário do Município do Funchal iniciaram esta quarta-feira, 20 de Agosto, com um concerto, de entrada livre, na Praça do Município, do Coro do Funchal, sob a direcção da maestrina Maria João Caires.

Composto por cerca de 400 coralistas de 16 agrupamentos o grupo foi acompanhado pela Orquestra de Jazz, assim como Vânia Fernandes e Tiago de Sousa.

O momento musical permite o público viajar entre o clássico e o popular, graças ao repertório diversificado. Beethoven, Verdi, John Lennon, Leonard Cohen, sem esquecer os eternos clássicos madeirenses 'Noites da Madeira' e 'Pomba Branca', de Max são alguns dos exemplos.

Veja os momentos captados pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva