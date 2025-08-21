Hastear das bandeira marca início das comemorações do Dia da Cidade do Funchal

Já tiveram início as comemorações do Dia da Cidade do Funchal com o hastear das bandeiras, pelas 9 horas, no edifício da Câmara Municipal. Na ocasião foi ainda entoado o hino nacional, bem como o hino da Região Autónoma da Madeira.

Segue-se uma missa solene na Igreja do Colégio e, só depois, pelas 10h30, acontece a sessão solene na Sala da Assembleia Municipal, com intervenção da presidente do executivo, do presidente do Governo Regional e dos partidos com assento na Assembleia Municipal.