“É o meu último Dia da Cidade como presidente de câmara”

O concelho do Funchal assinala o 517.º aniversário da sua fundação na próxima quinta-feira, 21 de Agosto.

Numa conferência de imprensa, que teve lugar esta manhã no salão nobre da autarquia, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, deu conta do programa para as festividades que começam no dia 20 de Agosto.

Na ocasião, a autarca referiu que este é o último Dia da Cidade que celebra como presidente de Câmara, visto não ser candidata para as próximas eleições autárquicas. “Mais do que dizer que fizemos isto ou aquilo, permitam-me que agradeça os que permitiram crescer”, disse.

Relativamente ao programa, na quarta-feira, às 21 horas, as Vozes do Funchal vão dar um concerto na Praça do Município. A edilidade pretende atrair “todos os funchalenses” até ao centro da capital. O concerto é de entrada livre.

As celebrações começam pela manhã de quinta-feira com o habitual hastear das bandeiras, às 9 horas, na Praça do Município, seguindo-se a Eucaristia, às 9h30, na Igreja do Colégio.

A Sessão Solene está marcada para as 10h30, na Assembleia Municipal do Funchal, numa cerimónia em que serão homenageadas cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal.

A autarquia vai também homenagear com a Medalha de Assiduidade e Bons Serviços funcionários da autarquia.

Além da cerimónia solene, há ainda também a assinalar a realização da 15.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas actividades abertas à comunidade, unindo a actividade física e o lazer.

Na quinta-feira, dia 22, será lançado o livro, no salão nobre do município, 'A Presença Madeirense em Jersey', de Duarte Mendonça.

No sábado vai decorrer o campeonato da Madeira de DHU/ mini-DHU, que regressa passados seis anos.

No mesmo dia vai decorrer a XXX Prova de Mar José da Silva 'Saca'.

Por fim, no domingo, pelas 12 horas, vai decorrer a habitual regata de canoas tradicionais.