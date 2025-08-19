 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Polícia identifica presumível autor do incêndio na Ponta do Pargo

None
Foto DR

A Polícia de Segurança Pública com o auxílio da Polícia Florestal identificou o presumível autor do incêndio na Ponta do Pargo. 

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o fogo em mato mobilizou três corporações de bombeiros - Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e os Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de 25 elementos e cinco veículos.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo