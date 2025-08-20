Combate decorre favoravelmente em Chaves

O combate ao incêndio em Chaves estava a decorrer favoravelmente pelas 22:30, com duas frentes ativas a "ceder aos meios", disse à agência Lusa o comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso.

Artur Mota referiu que, pelas 22:30, as frentes ativas, na Cocanha e em Bustelo, ardiam com "média intensidade" e que o resto do perímetro do fogo estava a "entrar em rescaldo".

Por esta hora, não havia situações a inspirar preocupações, depois de uma tarde em que as chamas estiveram no parque empresarial, em Outeiro Seco, na zona industrial da Cocanha, mesmo às portas da cidade de Chaves, e em Bustelo.

As próximas horas vão ser, segundo Artur Mota, de muito trabalho de rescaldo, contenção e de trabalho das cinco máquinas de rasto que estão no terreno, onde o vento continuava a soprar com muita intensidade.

Pelas 22:45, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam mobilizados para esta ocorrência 500 operacionais e 159 meios terrestres.

Um hora antes, pelas 21:40, a Autoestrada 24 (A24) tinha sido reaberta nos dois sentidos entre os nós do Casino e Vila Verde da Raia, na fronteira com Espanha, segundo fonte da GNR.

O incêndio que lavra há vários dias na zona da Galiza, Espanha, chegou na terça-feira ao concelho de Chaves, entrou em resolução às 10:35 de hoje e reativou à tarde, progredindo em direção a Vila Verde da Raia e a Bustelo.

O presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, disse que o levantamento dos prejuízos causados por este incêndio será feito depois da conclusão da ocorrência.

Adiantou, no entanto, que hoje a câmara municipal tentou perceber se há alguma situação mais crítica e que precise de resposta urgente para a alimentação do gado, em consequência da perda de pasto, feno ou palha.

Na zona industrial atingiu um estaleiro onde arderam toneladas de lenha para venda.

O fogo progrediu de forma muito rápida e aleatória no concelho de Chaves, tocando várias aldeias desde a fronteira, como Cambedo, Vilela Seca, Couto, Torre, Agrelos, Outeiro Seco, Bustelo, o parque empresarial e a zona industrial da Cocada.

O comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso já tinha adiantado à agência Lusa que se estima que este fogo tenha atingido os 5.000 hectares de área ardida.

O vento forte está a ser uma das principais dificuldades no combate às chamas.

Na segunda-feira, o fogo já tinha passado a fronteira na zona de Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre, também no norte do distrito de Vila Real.