Serras da Madeira 'acordaram' pintadas de branco

Os pontos mais alto da Madeira voltaram a amanhecer cobertos de neve e granizo.

De acordo com a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Pico do Areeiro registou, às 6h50, uma temperatura de -2 graus. No Chão do Areeiro, pelas 6h20, os termómetros também apontavam para os -0,3 graus.

Como as imagens demonstram, na manhã deste feriado regional, muitos já foram aqueles que decidiram rumar às serras na expectativa de desfrutar da neve e dos cenários brancos. No entanto, a experiência não correu como esperado para a grande parte dos visitantes, que se depararam com estradas e percursos encerrados.