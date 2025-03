Livre mais activo e com vários ‘reforços’ nacionais

A candidatura do Livre revelou-se mais activa do que nas últimas eleições legislativas regionais. A cabeça-de-lista é a mesma, Marta Sofia, mas a presença nas ruas foi mais sentida, pese embora com menor número de participantes do que outros partidos. Por outro lado colheu grande apoio dos elementos afectos ao Livre a nível nacional.

Em entrevista ao DIÁRIO, ainda antes do arranque da campanha eleitoral, Marta Sofia assumia a vertente social como uma das prioridades da sua candidatura, algo que ficou bem visível ao longo dos últimos quinze dias.

Uma das medidas mais ‘diferentes’ apresentadas pelo Livre é a necessidade de se criar um centro de acolhimento para crianças vítimas de violência. O partido pretende que seja criado um plano para apoiar as crianças vítimas de violência, que seja colocado em prática e fiscalizado.

Livre propõe centro de acolhimento para crianças vítimas de violência A candidatura do Livre às eleições antecipadas na Madeira propôs hoje a criação de um plano regional de combate e prevenção da violência doméstica contra as crianças, que inclua a disponibilização de um espaço de acolhimento para estas vítimas.

O DIÁRIO acompanhou uma das acções de campanha do partido, no passado dia 17 de Março. A iniciativa decorreu no Largo do Chafariz e ficou marcada pelas denúncias de vandalismo em relação aos cartazes do Livre que, segundo Marta Sofia, foram destruídos não pela acção das condições atmosféricas, mas por acção humana.

"Fizemos estas placas para podermos causar o mínimo de impacto visual", embora ressalve que "não são as placas que vão fazer que as pessoas votem. São as pessoas e as propostas", manifesta.

Livre denuncia vandalismo de cartazes de campanha "Não é o vento! São pessoas, são mãos que arrancam" acusa Marta Sofia

A presença do porta-voz nacional, Rui Tavares, logo no início da campanha eleitoral, veio demonstrar o apoio do partido a esta candidatura. Na ocasião, a 10 de Março, participou numa reunião com duas associações ambientalistas madeirenses - Plataforma Azia e Guardiões da Laurissilva.

Também os deputados eleitos pelo Livre à Assembleia da República Jorge Pinto e Paulo Muacho, deslocaram-se à Região no início desta semana para participar nas acções de campanha, ao longo de dois dias.

Já mais recentemente, o porta-voz nacional voltou à Região, acompanhado por Isabel Mendes Lopes, outra porta-voz do partido, em mais uma clara demonstração de apoio a esta candidatura que, para além de Marta Sofia, conta com Élvio Camacho como número 2.

Ver Galeria

Um dos compromissos do Livre está ainda relacionada com a comunidade LGBTIQA+. As políticas de não discriminação apresentam-se em grande destaque, bem como de protecção contra a violência. Por isso, quer reforçar os mecanismos de denúncia, bem como o acesso a cuidados de saúde especializados para pessoas trans e não-binárias, incluindo apoio psicológico e acompanhamento no processo de transição.

“O Livre reafirma a cultura como um pilar essencial para o desenvolvimento social e económico da Madeira e compromete-se a trabalhar para uma política cultural mais justa, inclusiva e inovadora, onde a diversidade seja celebrada e respeitada”, indicou o partido um dos seus comunicados à imprensa.

Uma das curiosidades sobre esta campanha é o facto de o partido contar, praticamente em todas as acções, com uma bandeira da Região. Por outro lado, além dos panfletos, não era distribuído outro merchandising referente ao Livre, como canetas ou bonés, algo que é comum noutros partidos. Com poucos elementos regionais a comporem a comitiva, foram os nomes 'nacionais' que deram mais visibilidade a esta candidatura nas ruas da Região.

Marta Sofia, mulher de causas

Mulher de Causas Aos 41 anos, Marta Sofia, profissional da cultura freelancer é assumidamente ambientalista. Isso mesmo disse na sua apresentação pessoal, aquando da candidatura às primárias abertas do Livre. No entanto, há mais do que amor pelo meio ambiente na vida desta ‘recém-chegada’ à política.

O perfil da candidata é fácil de traçar, nas palavras da própria, mas a sua dedicação às causas sociais vai mais além. Aos 41 anos, Marta Sofia, profissional da cultura freelancer é assumidamente ambientalista. Isso mesmo disse na sua apresentação pessoal, aquando da candidatura às primárias abertas do Livre. No entanto, há mais do que amor pelo meio ambiente na vida desta ‘recém-chegada’ à política.

Por ser uma ‘mulher de causas’ e querer mudar aquilo que, há muito, vê estar mal na sociedade madeirense, decidiu concorrer às primárias do Livre no ano passado. Este ano tornou a concorrer e voltou a obter a melhor pontuação. Ao longo da sua vida, tem-se dedicado a acção de voluntariado ligadas à cultura e pretende desenvolver projectos de combate ao tráfico e consumo de droga.

O que ‘diz’ a sondagem?

A sondagem divulgada ontem pelo DIÁRIO indica que o partido deverá apenas reunir 0,3% das intenções de voto. Isso significa que, ao contrário do que pretendia o Livre, não deve eleger qualquer deputado. De qualquer das formas, a cabeça-de-lista apela ao voto e indica que apenas no dia das eleições vamos conhecer aqueles que serão os resultados que ditarão o futuro da Região.