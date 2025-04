Eleições legislativas nacionais, entrega do IRS e Le Pen entre os destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Acerto de contas. Reembolso no IRS em menos de duas semanas. Entrega começa hoje e termina a 30 de junho"

- "Benfica. Di María avança para o clássico"

- "Sporting. Gyokeres e mais 10 até ao fim"

- "FC Porto. Mora é trunfo dos dragões"

- "Acusação. Matam dono das bolas de Berlim de Albufeira"

- "Crime grave e violento aumenta em mais de metade dos distritos"

- "Eleições. Tribunal obriga AD a mudar de nome"

- "Álcool. Aumenta risco de AVC entre os jovens"

- "Igreja. 71 vítimas de abuso pedem indemnização"

- "Morte na carreira de tiro de Alcochete"

- "Presa em casa dois anos. Justiça tira Le Pen das presidenciais"

Público:

- "Investigações por lavagem de dinheiro triplicaram em cinco anos"

- "França. Marine Le Pen sofre duro golpe, mas está longe da morte política"

- "Leitão Amaro. 'Ninguém quer reciprocidade face à atitude do PS'"

- "Uma ministra que prometia, mas não chegou a deixar marca. Análise. Um ano de mandato de Dalila Rodrigues à frente do ministério [da Cultura]"

- "Gaza. Israel matou 15 socorristas 'um a um', acusa a ONU"

- "21 mil milhões. Apostas feitas no jogo 'online' subiram 31% no ano passado"

- "Eleições. João Massano conquista a Ordem dos Advogados"

- "Comércio. A centenária Ginjinha Sem Rival está em risco de fechar: 'Lisboa sem ginjinhas?'"

- "Futebol. Vasco Matos semeou e o Santa Clara continua a recolher recordes"

Jornal de Notícias:

- "AD afasta-se do PS e cimenta liderança"

- "Le Pen impedida de concorrer às presidenciais"

- "Julio Iglesias luta contra doença rara"

- "FC Porto. Rodrigo Mora só é superado por Yamal na Europa"

- "Saúde. Crise política suspende linha de prevenção do suicídio"

- "O. Azeméis. Meio milhar de trabalhadores com futuro em risco"

- "Porto. Solicitador um ano e meio na cadeia por insultar PJ"

- "MB Way. Portugueses fazem 1600 operações por minuto"

- "Montalegre. Venda de casas dispara após captura de fugitivos"

- "Porto e Gaia. Gangue confessa assaltos a prostitutas"

i:

- "inverdades"

- "1 de Abril. A arte de enganar"

- "Marine Le Pen enfrenta pena de prisão e de inelegibilidade"

Negócios:

- "Carro para abate comprado no dia anterior vale 4 mil euros num elétrico"

- "Empresas que faturem 20 milhões têm acesso direto à 'via verde' da imigração"

- "Insolvência. Carlos Martins faz proposta de 600 mil euros para salvar a Inapa Portugal"

- "Taxa de esforço de famílias no crédito à habitação cai"

- "Chinesa Fosun regista lucros em Portugal e prejuízos lá fora"

- "Era Trump 2.0 põe bolsas da Europa à frente de Wall Street"

- "Radar África. Caso Dino e Kopelipa mexe com dívida angolana à China"

Jornal Económico:

- "Governo quer acelerar repatriamento de ilegais"

- "Le Pen afastada das presidenciais. Partido apela à mobilização popular"

- "EUA planeiam controlar reconstrução depois da guerra [na Ucrânia]"

- "Jornal Económico promove debate sobre desafios da inteligência artificial"

- "João Massano é o novo bastonário dos advogados"

- "Entrega de declarações arranca hoje, com menos dinheiro a devolver"

- "Família Silva Domingues é a 7.ª mais rica na lista da Forbes Portugal"

- "FC Porto arrecada 50 milhões em obrigações"

- "Instabilidade leva ouro a renovar máximos"

O Jogo:

- "'Vivemos em paz podre há muito anos'. André Villas-Boas fala do distanciamento entre os grandes e diz que o futebol português está 'gravemente doente'"

- "Pedro Proença pede intervenção do Governo no diferendo com Fernando Gomes"

- "Presidente da FPF duro no aniversário. 'Seremos intransigentes na transparência, doa a quem doer'"

- "FC Porto. Mora já vale o dobro. Jovem criativo dos dragões cada vez mais decisivo"

- "Sporting. Kocharashvili e Alisson são reforços confirmados. Médio (5,5 MEuro) e extremo (2,1 MEuro) chegam a Alvalade no verão"

- "Nani recomenda Gyokeres ao United: 'Quando roda ninguém o pára'"

- "Benfica. Como Aursnes liga a equipa. Daniel Ramos diz que o médio é a extensão do treinador em campo"

- "Braga. Pedro Malheiro alvo para lateral-direito. Iniciados contactos para o garantir junto dos turcos do Trabzonspor"

- "Rio Ave. Paços de Ferreira é casa emprestada. Danos da tempestade obrigam a deixar os Arcos"

A Bola:

- "Kochorashvili é leão. Médio georgiano, 25 anos, assina até 2030"

- "Benfica. Tiago Gouveia de volta sete meses depois. Jogou a primeira parte a lateral-direito frente ao Ac. Viseu na equipa B"

- "Di Maria motivado para o Dragão. Quatro golos nos últimos quatro jogos com os portistas"

- "FC Porto. Villas-Boas não quer Rui Costa ao lado na tribuna. Fará o mesmo que lhe fizeram na primeira volta na Luz"

- "'Futebol português está doente'. Presidente portista sobre diferendo federativo"

- "FPF. Pedro Proença ataca Fernando Gomes. Líder da FPF afirma que antecessor 'pôs em causa o interesse nacional'"

- "Futebol feminino. 'É um sonho de pequena ser capitã do Sporting'. Andreia Jacinto, média da Real Sociedad"

- "França. 'PSG não é mais importante do que as finais pelo Benfica'. Luís Castro, treinador do Dunkerque"

Record:

- "Kochorashvili já é leão. Georgiano de 25 anos é oficial até 2030"

- "Sporting. Alisson também confirmado"

- "'Gravemente doente'. Villas-Boas fala em paz podre e faz raio-x ao futebol português"

- "Benfica. Tomás tem pubalgia. Águias acreditam que operação será evitada"

- "Benfica. Como disponível para vender Belotti"

- "FC Porto. Mora entra para a história. O mais novo a chegar aos 5 golos na Liga"