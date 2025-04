IPMA emite aviso amarelo devido a vento, chuva e agitação marítima fortes

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo devido ao vento, chuva e agitação marítima fortes previstos para a Madeira e o Porto Santo.

Na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros entre as 9h00 e as 15h00 de amanhã.

Quanto à precipitação, por vezes forte, deverá ocorrer a partir da meia-noite e as 6h00 de quinta-feira.

O vento será do quadrante Oeste, com rajadas até 80 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha. Neste caso, vigora entre a meia-noite e as 18h00 de quinta-feira.

Na costa Sul, está prevista agitação marítima entre a meia-noite e as 12h00 de quinta-feira. São esperadas ondas de Sudoeste até 4 metros.

Relativamente à precipitação, por vezes forte, o aviso é válido entre a meia-noite e as 6h00 de quinta-feira.

O vento será do do quadrante Oeste, com rajadas até 80 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha. O aviso é válido entre a meia-noite e as 18h00 de quinta-feira.

Nas regiões montanhosas, a precipitação, por vezes forte, deverá ocorrer entre a meia-noite e as 6h00 de quinta-feira.

O vento será quadrante Oeste, com rajadas até 100 km/h, devendo o aviso vigorar entre a meia-noite e as 18h00 de quinta-feira.

Quanto ao Porto Santo, está previsto agitação marítima entre as 9h00 e as 15h00 de quinta-feira. São esperadas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros.

A precipitação, por vezes forte, será entre a meia-noite e as 6h00 de quinta-feira.

O vento será do quadrante Oeste, com rajadas até 80 km/h. O aviso vigora entre a meia-noite e as 18h00 de quinta-feira.