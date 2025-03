Nacional perde com o Santa Clara

O Nacional perdeu com o Santa Clara, 1-0, em jogo da 27.ª jornada da I Liga que foi disputado no Estádio de São Miguel, Açores.

João Costa, logo aos 3 minutos, inaugurou o marcador num lance em que o defesa-central José Vítor esteve muito mal. Num jogo marcado pelo forte vento, o Nacional- terminou reduzido a dez jogadores depois da expulsão, segundo amarelo, de Soumaré aos 89 minutos- teve algumas e boas oportunidades para marcar, mas revelou falta de eficácia em termos ofensivos.

Depois desta derrota, o Nacional mantém o 11.º lugar com 29 pontos. Na próxima jornada, 28.ª, a equipa madeirense recebe o Estrela da Amadora, que é 16.º com 23 pontos, jogo marcado para domingo, 5 de Abril, às 15h30, no Estádio da Madeira.