Pelo menos 250 mortos no desmoronamento de 50 mesquitas em Myanmar

Pelo menos 250 pessoas morreram nas 50 mesquitas que se desmoronaram em várias regiões de Myanmar na sequência do terramoto que na sexta-feira atingiu o país, um número que o Conselho Islâmico da Birmânia prevê que vá aumentar.

A meia centena de mesquitas desmoronou-se na capital do país, Naipidó, e nas regiões de Mandalay e Sagaing.

"Ainda não foi possível remover os escombros. Não há socorristas suficientes. Só podemos estimar o número de pessoas soterradas em casas e mesquitas. Não conseguimos retirá-las dos edifícios desmoronados", afirmou um porta-voz do conselho, segundo o portal de notícias Myanmar Now.

O porta-voz explicou que o terramoto ocorreu quando estavam a decorrer eventos religiosos em todo o país, uma vez que a sexta-feira é o dia sagrado da semana para a religião islâmica.

Referiu, em particular, os graves danos causados à mesquita de Sule Kone, à mesquita de Taung Sin Kung e à mesquita de Shwe Phone Shein, todas em Mandalay. As mesquitas são também edifícios antigos que não são reparados desde 1962 devido à instabilidade política, segundo o portal.

De acordo com as autoridades militares no poder em Myanmar (antiga Birmânia) o terramoto provocou pelo menos 1.002 mortos e 2.376 feridos, embora se espere que o número aumente nas próximas horas.

O sismo foi registado às 12:50 (06:20 em Lisboa) e ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, com epicentro a cerca de 17 quilómetros de Mandalay, a segunda cidade da Birmânia, com 1,2 milhões de habitantes, e 270 quilómetros a norte da capital.

As forças armadas birmanesas, que estão no poder desde o golpe de Estado de 2021, declararam o estado de emergência em seis áreas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipidau e Bago.

Em Banguecoque, na Tailândia, a cerca de mil quilómetros de distância, foram registados pelo menos 10 mortos e 100 desaparecidos.