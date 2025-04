A peta do DIÁRIO que levou vários jovens ao Anadia Shopping à espera de autógrafos

Em plena ‘febre’ do filme Titanic, a 1 de Abril de 1998 o DIÁRIO noticiou que o actor principal estaria numa sessão de autógrafos no centro comercial Anadia Shopping. Leonardo DiCaprio não queria dar entrevistas, mas prometia autógrafos.

O DIÁRIO descrevia que DiCaprio tinha chegado à Madeira no dia anterior, a convite de uma unidade hoteleira, mas que iria estar disponível para uma curta sessão de autógrafos junto às salas de cinema desse centro comercial do Funchal.

O filme ‘Titanic’ era um autêntico sucesso de bilheteiras e, por isso, colhia uma grande legião de fãs.

Na época, Leonardo DiCaprio tinha 23 anos e contracenava com Kate Winslet, de 22 anos. Na película retratavam a história de amor de Jack e Rose, que se conheceram a bordo do navio 'Titanic', que acabaria por se afundar, após embater num iceberg. No filme, a história é contada por Rose, que sobreviveu à tragédia.

Na edição do dia seguinte, 2 de Abril de 1998, o nosso matutino dava conta de presença de alguns jovens no centro comercial Anadia, na expectativa de verem a estrela de cinema. Na verdade, Leonardo DiCaprio não apareceu.