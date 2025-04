Protecção Civil apresenta medidas preventivas para a depressão Nuria

Face ao aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o sistema frontal associado à aproximação da depressão Núria ao Arquipélago da Madeira, que prevê um agravamento das condições meteorológicas, a partir desta noite, estendendo-se ao longo do dia e noite de amanhã, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM deixa medidas preventivas.

Em função das condições meteorológicas previstas é expectável a possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações energia; arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas e objetos, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública; galgamentos junto à orla costeira; piso rodoviário escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água; ocorrência de inundações em zonas urbanas; dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis e possíveis acidentes na orla costeira.

Assim, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, e nas áreas mais expostas e vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações, nomeadamente:

• Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros

objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

• Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

• Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

• Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

• Adequar os comportamentos e as atividades à situação meteorológica prevista, evitando as viagens para zonas afetadas ou movimentos desnecessários;

• Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas;

• Especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras;

• Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.