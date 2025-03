Chega hoje ao fim o XXXVIII Festival de Música da Madeira, evento que começou a 8 deste mês e que contou 10 concertos, 6 masterclasses, 1 conferência e 7 programas para crianças. O encerramento está marcado para as 18 horas, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira, com a actuação do Com o “Latin Jazz Trio e Orquestra.

Mas outros eventos poderá anotar hoje na sua agenda

Workshop sobre NTS (Novas Tecnologias de Socorro), integrado no programa do ‘Mês da Proteção Civil’, iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil

11 horas- Cais 8

Cultura no Centro

Actuação do Comboio de Música Moderna Pop / Rock do Conservatório

11H30- Madeira Shopping - Piso 0

Penafiel – Marítimo (II Liga)

14 horas- Estádio Municipal 25 de Abril

Caminhada pela Vida - Funchal

15 horas - Concentração junto à Rotunda Sá Carneiro (início da Avenida do Mar)

Madeira Padel Tou

15h00 - Quinta do Padel

Encerramento do XXXVIII Festival de Música da Madeira.

Com o “Latin Jazz Trio e Orquestra”

18 horas - Auditório do Centro de Congressos da Madeira

Banda Filarmónica Ilhense celebra centenário com viagem à Madeira

18 horas - Salão Nobre da Assembleia Legislativa da RAM

Abertura da XIX Festa da Cana-de-Açucar e seus derivados

18h30- Serrado da Cruz – Canhas

Efemérides de 29 de Março

1549 — Chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil; e é fundada a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil.

1807 — O asteroide Vesta é descoberto por Heinrich Olbers.

1871 — O Royal Albert Hall, em Londres, é inaugurado pela rainha Vitória.

1882 — Primeiro voo no Rio de Janeiro de um balão dirigível, Le Victoria, e terceiro voo no mundo, por Júlio César Ribeiro de Sousa.

1886 — Wilhelm Steinitz vence Johannes Zukertort e consagra-se o 1º Campeão Mundial de Xadrez.

1934 — Albert Einstein, físico alemão, perde a cidadania alemã.

1936 — Na Alemanha, Adolf Hitler recebe 99% dos votos favoráveis em um referendo para ratificar a reocupação ilegal da Renânia pela Alemanha, recebendo 44,5 milhões de votos dos 45,5 milhões de votos registrados.

1945 — Segunda Guerra Mundial: último dia de ataques das bombas voadoras V-1 na Inglaterra.

1971 — Um júri de Los Angeles condena à pena de morte Charles Manson e três de suas seguidoras.

1972 — Ocorre a Chacina de Quintino, ação policial de agentes da ditadura militar no Brasil, e que culminou na morte de militantes da resistência armada contra a repressão política no Rio de Janeiro.

1973 — Guerra do Vietnã: os últimos soldados dos Estados Unidos deixam o Vietnã do Sul.

1974 — A sonda Mariner 10, da NASA, é a primeira a sobrevoar Mercúrio.

2004 — A República da Irlanda torna-se o primeiro país no mundo a proibir o fumo em todos os locais de trabalho, bares e restaurantes.

2010 — Duas mulheres-bomba atacam o sistema metropolitano de Moscou na hora de maior movimento da manhã, matando 40 pessoas.

2017 — Início formal do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia.