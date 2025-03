'Little Boy' vence Grande Prémio de festival francês Cinéma du Réel

O filme "Little Boy" venceu o Grande Prémio do festival francês de documentários Cinéma du Réel, que contava com duas produções luso-portuguesas entre os 37 candidatos que não foram galardoadas.

O cineasta norte-americano de 82 anos James Benning venceu este sábado o Grande Prémio de Cinema da 47.º edição do Réel, uma iniciativa do Centre Pompidou que decorreu esta semana em Paris.

O Prémio Internacional de Cinema foi atribuído a outros dois filmes: "In the Manner of Smoke", de Armand Yervant Tufenkian, e "Monólogo Colectivo", de Jessica Sarah Rinland. Já "Lumière de mes yeux", de Sophie Bredier, venceu na categoria de melhor filme francês.

O júri considerou que o melhor compositor de uma música original de uma longa-metragem foi Jeff Parker, responsável pela banda sonora de "Evidence", de Lee Anne Schmitt.

Entre os 37 candidatos estavam os filmes "Les Habitants", de Maureen Fazendeiro, e "Balane 3", de Ico Costa, que não venceram qualquer prémio.

"Les Habitants" é uma curta-metragem de Maureen Fazendeiro, uma realizadora e argumentista francesa radicada em Lisboa, que cruza ficção e documentário, mostrando a reação dos moradores de uma vila dos subúrbios de Paris à chegada de um grupo de pessoas ciganas.

"Les Habitants" tem coprodução luso-francesa pela Uma Pedra no Sapato e Norte Productions.

Também a longa-metragem "Balane 3", de Ico Costa, é um documentário sobre a vida dos habitantes de um bairro. Desta vez, a história passa-se em Inhambane, uma cidade no sul de Moçambique.

"Balane 3" é uma produção da Terratreme Filmes, com coprodução da Oublaum Filmes, de Ico Costa, e da francesa La Belle Affaire Productions.

Entre as curtas-metragens premiadas este ano, destacaram-se "Selegna Sol", de Anouk Moyaux, "Notes of a Crocodile", de Daphne Xu e "About the Pink Cocoon", de Binyu Wang.

Os 37 filmes da competição mostraram mais uma vez a criação documental contemporânea em toda a sua diversidade, como estreias mundiais, internacionais ou francesas, com histórias da China ao Canadá e da França ao Suriname, sublinha a organização na sua página oficial.