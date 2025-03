Festival Nacional de Robótica 2025 realiza-se na Madeira de 2 a 6 de Abril

Entre os dias 2 e 6 de Abril, a Madeira irá acolher o Festival Nacional de Robótica 2025, que inclui a '25th IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC2025)', que decorre de 2 a 3 de Abril, acaba de anunciar a organização.

Este evento é promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Região Autónoma da Madeira, em colaboração com a Escola Secundária de Francisco Franco e a Sociedade Portuguesa de Robótica.

O Festival Nacional de Robótica, que decorre no Pavilhão do Polo Científico e Tecnológico da Madeira, no Madeira Tecnopolo, é um dos principais encontros científicos com competições de robótica em Portugal, realizando-se anualmente desde 2001 em várias localidades do país.

Este evento promove a ciência e a tecnologia junto de jovens, professores, investigadores e do público em geral, através de competições de robôs autónomos.

Além das competições, o festival inclui um encontro científico (ICARSC), que oferece aos investigadores nacionais e internacionais a oportunidade de apresentar os seus mais recentes resultados de investigação na área da robótica.

O ICARSC 2025 será no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal e contará com cerca de 50 investigadores da área da robótica.

Os oradores principais são: Ana C. Murillo, da Universidade de Saragoça e Paulo Menezes, da Universidade de Coimbra, que apresentarão as últimas tendências, desafios e oportunidades na robótica.

O evento contará também com uma sessão relativa a financiamento europeu Pathfinder e uma sessão de exploração do MATLAB.

Na sessão da abertura do ICARSC 2025, que será na próxima quarta-feira, dia 2, às 9 horas, marcarão presença: o presidente da ARDITI, Rui Caldeira, o director da Escola Secundário Francisco Franco, António Pires e o representante do reitor da Universidade da Madeira, Tiago Meireles

Por confirmar estão as presenças do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

O programa da conferência está disponível no site oficial do evento: