Junta Militar apela à ajuda internacional após tremor de terra em Myanmar

A Junta Militar, no poder no Mynamar, lançou um apelo internacional de ajuda, na sequência do tremor de terra de magnitude 7,7 que atingiu território birmanês e a Tailândia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Centro de Geociências (GFZ) da Alemanha disseram que o tremor de terra foi registado em Myanmar, antiga Birmânia, às 13:30 (06:30 em Lisboa).

Um segundo terramoto abalou regiões na Tailândia 12 minutos mais tarde.

O sismo provocou a derrocada de um edifício de 30 andares em Banguecoque estando pelo menos 43 trabalhadores soterrados no local, de acordo com fontes policiais.

As autoridades de Myanmar disseram que um elevado número de vítimas acorreu ao hospital de Naypidaw, a capital do país, na sequência do sismo que afetou o país e a Tailândia.

Um funcionário do hospital disse à France-presse que alguns dos feridos estão a ser tratados no exterior das urgências.

O governo da Tailândia decretou o estado de emergência em Banguecoque.

Índia oferece ajuda a Myanmar e Tailândia

A Índia está pronta para oferecer "toda a assistência possível" a Myanmar (ex-Birmânia) e à Tailândia, declarou hoje o primeiro-ministro indiano, após um forte sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter ter atingido os dois países.

"A Índia está pronta para oferecer toda a assistência possível. A este respeito, pedi às nossas autoridades que estejam disponíveis", afirmou Narendra Modi na rede social X, sublinhando que estar a "rezar" pela "segurança e bem-estar de todos".

"Pedimos que as nossas autoridades fiquem de prontidão", referiu Modi, acrescentando que o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano também "deve permanecer em contacto com os Governos de Myanmar e da Tailândia".