PSP alerta para as novas tendências de edição e geração de imagens com a IA

Estão por toda a internet. Anónimos a famosos têm aderido à moda de criar imagens que se assemelham às do estúdio Ghibli na plataforma de inteligência artificial ChatGPT. A Polícia de Segurança Pública alerta, através de uma publicação nas redes sociais, para os riscos desta moda.

Explica que as novas tendências de edição e geração de imagens com recurso à inteligência artificial (IA) podem até parecer inofensivas, mas nem todas as aplicações são fidedignas. "Ao enviar as suas fotografias para plataformas desconhecidas, pode estar a expor os seus dados pessoais sem se aperceber."



Os riscos incluem: a divulgação não autorizada de imagens e informações pessoais, o uso indevido da sua identidade e a falta de controlo sobre onde as suas fotos serão utilizadas.

"Antes de aderir a estas modas, informe-se sobre a segurança da aplicação! Proteja a sua privacidade", alertam as autoridades.