Turistas saltam vedação na Vereda do Areeiro desrespeitando a sinalização

Têm sido vários os turistas que, na manhã desta terça-feira, têm sido vistos a saltar o portão que deveria impedir o acesso à zona da Vereda do Pico do Areeiro afectada pelos incêndios de Agosto do ano passado, conforme exemplifica um vídeo captado no dia de hoje por Yulya Fuiorea, uma guia de montanha.

Desrespeitando a sinalização, essas pessoas têm tentado passar para a zona interdita, colocando a sua vida em risco. Alguns, não conseguindo saltar essa vedação colocada logo depois do Miradouro da Pedra Rija, têm tendado contorná-la, arriscando-se por uma zona de piso instável e escorregadio.

A sinalização que proíbe o acesso está bem patente em várias secções do trilho, nomeadamente no início do mesmo, mas também junto ao portão em causa, e em todos os canais de informação oficiais sobre percursos pedestres, inclusive no portal Simplifica, onde pode ser paga a taxa de resíduos em vigor e obrigatória para todos os não residentes.

No final da semana passada, um cidadão estrangeiro que percorria a Vereda do Pico do Areeiro saltou um varadim perto deste local e sofreu uma queda de cerca de 200 metros que lhe custou a vida.

Alguns profissionais de turismo têm dado conta de várias situações deste género, alertando para o risco de as mesmas podem representar.

Desde Agosto do ano passado, na sequência do grande incêndio que afectou quatro concelhos da Madeira, que uma grande parte da vereda que liga o Pico do Areeiro do Pico Ruivo está encerrada. Contrariamente a algumas informações que têm sido divulgadas por canais não oficiais, e como ainda ontem esclareceu o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), apenas está transitável 1,2km do trajecto, entre o Miradouro do Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija.

O desrespeito pela sinalização pode implicar multas pesadas, conforme previsto na legislação em vigor.