Entrega de certificados de entidades formadoras da AF Madeira

A CEO da Federação Portuguesa de Futebol, Helena Pires, esteve na cerimónia de entrega dos Certificados de Entidades Formadoras aos clubes e academias da Associação de Futebol Madeira, que obtiveram a respectiva homologação pela FPF, referente à temporada. 2025/2026. Na oportunidade, a dirigente federativa recebeu uma camisola personalizada de Rui Coelho, presidente da AF Madeira, com uma inscrição sugestiva sobre o próximo Campeonato do Mundo. “Na América vai dar Portugal Ronaldo".

Presentes estiveram ainda Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Juan Gonçalves, diretor de serviços da Direção Regional do Desporto.