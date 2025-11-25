Diversas entidades e organizações da Madeira unem-se e convocam concentração pela Palestina

Diversas entidades e organizações da Região Autónoma da Madeira unem-se para convocar uma concentração pela Palestina, que se realizará na próxima sexta-feira, dia 28 de Novembro, pelas 19h00, junto ao edifício da Assembleia Legislativa Regional da Madeira (ALRAM).

A iniciativa visa expressar solidariedade com o povo palestiniano e apelar ao fim imediato do massacre em curso, promovendo o debate e a consciencialização sobre a importância de uma paz justa e duradoura na região, indica nota à imprensa.

A organização está a cargo da Comissão Portuguesa para a Paz e Cooperação (CPPC), Projecto Ruído e União dos Sindicatos da Madeira (USAM).

"O apelo é extensivo a todos os cidadãos e entidades interessadas a juntarem-se a esta manifestação, marcando presença e contribuindo para dar voz a esta causa urgente", conclui a mesma nota.