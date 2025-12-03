Airbus reduz meta de entregas de aviões em 2025 após problema com fuselagem

A Airbus reduziu a sua meta de entregar 820 aviões comerciais este ano, para "cerca de 790", após ter detectado um problema de qualidade na fuselagem das aeronaves da família A320 que poderá afetar até 628 unidades.

Num comunicado, o fabricante aeronáutico europeu explicou que diminuiu a sua meta "à luz do recente problema de qualidade dos fornecedores nos painéis da fuselagem, que afetou o fluxo de entregas da família A320".

A redução desta meta (-3,7% no ano) ocorre num período de turbulência para o fabricante europeu de aviões, que na semana passada recolheu 6.000 aviões do modelo A320 para uma atualização urgente de um 'software'.

Ainda assim, a empresa insistiu que estes problemas não implicam alterar as previsões financeiras que tinha indicado em outubro, quando afirmou ter alcançado nos primeiros nove meses do ano um resultado operacional liquido ajustado de cerca de sete mil milhões de euros e um fluxo de caixa de cerca de 4,5 mil milhões.

Até ao final de outubro, a Airbus entregou aos seus clientes 585 aeronaves, longe dos 820 estabelecidos na meta inicial. Na próxima sexta-feira, a empresa publica os números relativos aos aviões entregues até ao final de novembro.

Em 2024, a Airbus entregou 766 aeronaves, mais do que em 2023, quando entregou 735.