Madeira Parques Empresariais apresenta Aceleradora de Comércio Digital da Madeira

A Madeira Parques Empresariais vai promover, junto das empresas localizadas nos Parques Empresariais da Região, uma sessão para apresentar a Aceleradora de Comércio Digital da Madeira. O evento está agendado para as 9h30 do dia 12 de Dezembro, no auditório do laboratório de Metrologia, localizado no P. Empresarial da Cancela.

O projecto é liderado pela ACIF e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No fundo, pretende apoiar micro, pequenas e médias empresas dos setores do comércio e dos serviços, através da atribuição de vouchers até 2 000,00 €, a utilizar no respectivo Catálogo de Serviços de Transição Digital.

A confirmação da presença deve ser feita até 10 de dezembro, através do endereço eletrónico [email protected], ou, alternativamente, através do telefone 291 214320.