Arquivo e Biblioteca da Madeira recebe apresentação da obra 'Genealogias da Madeira e Porto Santo'
O Arquivo e Biblioteca da Madeira acolhe, no dia 10 de Dezembro, às 18 horas, a apresentação da obra 'Genealogias da Madeira e Porto Santo', da autoria do genealogista e historiador Jorge Forjaz, cuja investigação sobre famílias do antigo Império Português se estende por mais de cinco décadas.
De acordo com a nota, a colecção é composta por 10 volumes que abrangem um período entre os séculos XV e XXI e resulta de uma análise aprofundada de fontes primárias, incluindo arquivos paroquiais, administrativos e familiares, bem como do cruzamento com trabalhos de autores clássicos e contemporâneos.
O conjunto reúne 440 capítulos, centenas de subcapítulos e mais de 100 mil nomes indexados, acompanhados por retratos, brasões, solares, sepulturas, assinaturas e outros elementos iconográficos. Inclui, tambémm listas de titulares, fidalgos de carta de armas e uma bibliografia especializada.
Com cerca de 7000 páginas, a obra constitui um inventário abrangente das várias gerações que contribuíram para a formação social e cultural da Madeira e do Porto Santo, incluindo famílias de diferentes origens e estatutos sociais.
Segundo o autor, 'Genealogias da Madeira e Porto Santo' representa "um marco na história da genealogia portuguesa, pelo seu âmbito e pela iconografia".
A colecção foi lançada a 9 de Dezembro, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e será igualmente apresentada a 15 de dezembro, às 18 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.