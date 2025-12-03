CMF entrega 29 prémios no 19.º Concurso 'Presépio Ecológico'

A Câmara Municipal do Funchal entregou esta quarta-feira 29 prémios no âmbito da 19.ª edição do Concurso 'Presépio Ecológico', uma iniciativa que envolveu 1.022 participantes entre crianças, jovens e adultos.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no Salão Nobre da autarquia, com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte, que realçou a importância da iniciativa para a sustentabilidade ambiental e para a preservação das tradições madeirenses.

O concurso, promovido pelo décimo nono ano consecutivo, visa apelar à valorização e reutilização de resíduos, ao mesmo tempo que preserva a tradição da construção de presépios, com grande significado na sociedade madeirense. Todos os trabalhos apresentados foram concebidos com materiais de desperdício, como papel, plástico, folhas, ramos secos e tecidos usados.

Participaram nesta edição 61 presépios provenientes de 38 estabelecimentos de ensino, 11 instituições de carácter social, cultural ou desportivo, e 12 entidades ligadas aos serviços do município, nomeadamente ginásios e centros comunitários.

Os prémios, num valor total de 3375 euros, foram atribuídos em formato de cheque-vale para troca por material de papelaria. A avaliação dos trabalhos teve em conta critérios como a criatividade, qualidade técnica, tipo de materiais utilizados e sua conjugação.

O júri foi constituído por Elisabete Henriques e Eugénio Santos, técnicos do Gabinete de Comunicação e Imagem, e Simone Cavenati, representante do Departamento de Ambiente.

Os presépios estarão em exposição no Átrio dos Paços do Concelho até 6 de Janeiro de 2026, permitindo ao público apreciar a criatividade e o trabalho desenvolvido pelos participantes.

Listagem dos premiados, distribuídos por categoria

Ensino Pré-Escolar

Premiados:

1.º lugar – Infantário Semi-Internato de Santa Clara

2.º lugar – EB1/PE do Monte

3.º lugar – EB1/PE de São Martinho

4.º lugar – EB1/PE da Ajuda

5.º lugar – International Sharing School – Madeira

6.º lugar – Infantário Planeta das Crianças

1.º Ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – EB1/PE Cruz de Carvalho

2.º lugar – Escola Maria Eugénia de Canavial

3.º lugar – EB1/PE São Martinho

4.º lugar – International Sharing School – Madeira

5.º lugar – EB1/PE da Ladeira

6.º lugar – EB/PE e Creche dos Louros - Edifício de São Filipe

Instituições de carácter social, cultural ou desportivo

Premiados:

1.º lugar – Fundação Mary Jane Wilson - Lar Vila Assunção

2.º lugar – Centro Social Paroquial da Graça

3.º lugar – Estabelecimento Vila Mar

4.º lugar – Centro Comunitário Regional

5.º lugar – Os Especiais - Associação de Inclusão Social

6.º lugar – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão do Funchal

Nas categorias acima referidas foram atribuídos os seguintes Prémios:

1.º lugar – 200 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

2.º lugar – 150 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

3.º lugar – 100 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

4.º lugar – 75 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

5.º lugar – 75 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

6.º lugar – 75 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – International Sharing School – Madeira

2.º lugar – Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo

3.º lugar – Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros

Secundário, Ensino Técnico ou Profissional

Premiados:

1.º lugar – Serviço Técnico de Educação Especial

2.º lugar – Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira

3.º lugar – Serviço Técnico de Formação Profissional

Serviços do Município

Premiados:

1.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário do Pico dos Barcelos

2.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário Quinta Josefina

3.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Espaço Sénior das Cruzes

Menção Honrosa - Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário de São Gonçalo

Menção Honrosa - Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário do Galeão

Nas categorias acima referidas foram atribuídos os seguintes Prémios:

1.º lugar – 200 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

2.º lugar – 150 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria

3.º lugar – 100 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria