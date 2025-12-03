CMF entrega 29 prémios no 19.º Concurso 'Presépio Ecológico'
A Câmara Municipal do Funchal entregou esta quarta-feira 29 prémios no âmbito da 19.ª edição do Concurso 'Presépio Ecológico', uma iniciativa que envolveu 1.022 participantes entre crianças, jovens e adultos.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no Salão Nobre da autarquia, com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte, que realçou a importância da iniciativa para a sustentabilidade ambiental e para a preservação das tradições madeirenses.
O concurso, promovido pelo décimo nono ano consecutivo, visa apelar à valorização e reutilização de resíduos, ao mesmo tempo que preserva a tradição da construção de presépios, com grande significado na sociedade madeirense. Todos os trabalhos apresentados foram concebidos com materiais de desperdício, como papel, plástico, folhas, ramos secos e tecidos usados.
Participaram nesta edição 61 presépios provenientes de 38 estabelecimentos de ensino, 11 instituições de carácter social, cultural ou desportivo, e 12 entidades ligadas aos serviços do município, nomeadamente ginásios e centros comunitários.
Os prémios, num valor total de 3375 euros, foram atribuídos em formato de cheque-vale para troca por material de papelaria. A avaliação dos trabalhos teve em conta critérios como a criatividade, qualidade técnica, tipo de materiais utilizados e sua conjugação.
O júri foi constituído por Elisabete Henriques e Eugénio Santos, técnicos do Gabinete de Comunicação e Imagem, e Simone Cavenati, representante do Departamento de Ambiente.
Os presépios estarão em exposição no Átrio dos Paços do Concelho até 6 de Janeiro de 2026, permitindo ao público apreciar a criatividade e o trabalho desenvolvido pelos participantes.
Listagem dos premiados, distribuídos por categoria
Ensino Pré-Escolar
Premiados:
1.º lugar – Infantário Semi-Internato de Santa Clara
2.º lugar – EB1/PE do Monte
3.º lugar – EB1/PE de São Martinho
4.º lugar – EB1/PE da Ajuda
5.º lugar – International Sharing School – Madeira
6.º lugar – Infantário Planeta das Crianças
1.º Ciclo do Ensino Básico
Premiados:
1.º lugar – EB1/PE Cruz de Carvalho
2.º lugar – Escola Maria Eugénia de Canavial
3.º lugar – EB1/PE São Martinho
4.º lugar – International Sharing School – Madeira
5.º lugar – EB1/PE da Ladeira
6.º lugar – EB/PE e Creche dos Louros - Edifício de São Filipe
Instituições de carácter social, cultural ou desportivo
Premiados:
1.º lugar – Fundação Mary Jane Wilson - Lar Vila Assunção
2.º lugar – Centro Social Paroquial da Graça
3.º lugar – Estabelecimento Vila Mar
4.º lugar – Centro Comunitário Regional
5.º lugar – Os Especiais - Associação de Inclusão Social
6.º lugar – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão do Funchal
Nas categorias acima referidas foram atribuídos os seguintes Prémios:
1.º lugar – 200 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
2.º lugar – 150 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
3.º lugar – 100 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
4.º lugar – 75 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
5.º lugar – 75 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
6.º lugar – 75 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
Premiados:
1.º lugar – International Sharing School – Madeira
2.º lugar – Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo
3.º lugar – Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros
Secundário, Ensino Técnico ou Profissional
Premiados:
1.º lugar – Serviço Técnico de Educação Especial
2.º lugar – Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira
3.º lugar – Serviço Técnico de Formação Profissional
Serviços do Município
Premiados:
1.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário do Pico dos Barcelos
2.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário Quinta Josefina
3.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Espaço Sénior das Cruzes
Menção Honrosa - Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário de São Gonçalo
Menção Honrosa - Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário do Galeão
Nas categorias acima referidas foram atribuídos os seguintes Prémios:
1.º lugar – 200 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
2.º lugar – 150 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria
3.º lugar – 100 € - em formato cheque-vale a trocar por material de papelaria