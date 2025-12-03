Capitania prolonga aviso de agitação marítima até amanhã

Após receber a actualização do estado do tempo pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nomeadamente para a situação geral do estado do vento e do mar, me particular na orla marítima do Arquipélago da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 06h00 de amanhã, 4 de Dezembro, quando o anterior aviso era até o final da tarde de hoje.

Com vento de Nordeste bonançoso a moderado (18-29 km/h), por vezes fresco (32-39 km/h) no início e no final da tarde, visibilidade boa a moderada, será na ondulação que reside a atenção da autoridade marítima e portuária. Na costa Norte as ondas chegarão de Nor/Noroeste com 3 a 4,5 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Sul, enquanto na costa Sul as ondas virão de Sudoeste com 1 a 1, 5 metros, sendo ondas de quadrante Oeste com 1,5 a 3 metros na parte mais a Oeste da ilha da Madeira.

Portanto, a maior preocupação estará na costa norte e ilha do Porto santo, para onde o próprio IPMA emitiu um aviso amarelo de agitação marítima a partir das 12 horas de hoje e as 00h00 de amanhã.

Aviso amarelo para agitação marítima forte na quarta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. Esse mesmo aviso é válido a partir das 12 horas do dia 3 de Dezembro, quarta-feira e vigora até às 00 horas do dia 4, quinta-feira.

Por isso, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;