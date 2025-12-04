Capitania do Funchal cancela aviso de agitação marítima forte

A capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de agitação marítima forte que estava em vigor até às 18:00 de hoje no arquipélago da Madeira.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", salienta a capitania.

A autoridade regional acrescenta que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas".

O aviso tinha sido emitido na quarta-feira devido às previsões relativas a agitação marítima, que levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a definir na terça-feira um aviso amarelo (o menos grave numa escala de três) para o arquipélago, em vigor até às 24:00 de quarta-feira.