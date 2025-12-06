IPMA prolonga por mais 12 horas aviso amarelo para o mar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou e prolongou por mais 12 horas os avisos de agitação marítima para a costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo.

Os avisos amarelos para mar alterado passam a vigorar das 15 horas de segunda-feira, 8 de Dezembro, até às 18h00 de quarta-feira, 9 de Dezembro, mais de 24 horas de vigência.

Estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de altura.