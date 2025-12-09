Capitania actualiza aviso para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal cancelou os avisos de vento forte e visibilidade má e actualizou o aviso de agitação marítima forte. Neste sentido, informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas de amanhã.

O vento soprará de norte moderado a fresco (30 e 39 km/h), por vezes muito fresco (40 a 50 km/h), enfraquecendo para bonançoso a moderado (18 a 30 km/h) a partir do final da manhã.

A visibilidade estará boa a moderada, por vezes fraca no início.

Relativamente à ondulação, na costa norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metro e na costa sul de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros, sendo 3 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira, diminuindo gradualmente para 1 a 2 M e para 2 a 3 M na parte oeste da ilha da Madeira.

A Capitania deixa ainda recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.