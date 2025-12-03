Agitação marítima forte leva Capitania a emitir novo aviso para a Madeira
A Capitania do Porto do Funchal actualizou hoje o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se até às 18h00 de 4 de Dezembro, abrangendo toda a orla marítima da Região.
De acordo com o aviso, é expectável vento de nordeste bonançoso a moderado, podendo soprar fresco até ao final do dia. A visibilidade deverá variar entre boa e moderada.
A ondulação será mais significativa na costa Norte, com ondas de norte e noroeste entre 4 e 4,5 metros. Na costa Sul, as ondas deverão variar entre 1 e 1,5 metros, podendo atingir 1,5 a 3 metros no quadrante oeste, sobretudo na parte mais ocidental da ilha.
Perante estas condições, a Capitania recomenda a todas as embarcações e à população em geral que adotem medidas de precaução, incluindo reforçar a amarração dos barcos, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à rebentação e suspender a pesca lúdica em falésias ou áreas atingidas regularmente pelas ondas. O aviso reforça que, nesta situação, o mar pode facilmente alcançar locais que aparentam estar seguros.
O comunicado é assinado pelo capitão do Porto do Funchal, Bruno António Teixeira Rodrigues Ferreira Teles.
