Capitania actualiza avisos de agitação marítima, vento forte e má visibilidade

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de agitação marítima, vento forte e má visibilidade, passando a vigorar até às 6 horas de amanhã, 10 de Dezembro.

Durante a manhã, o vento soprará de Sudoeste, fresco a muito fresco, atingindo por vezes intensidade forte, mudando gradualmente para Norte/Noroeste a partir do final da manhã, soprando moderado a fresco e por vezes muito fresco durante a tarde e até ao final do dia.

A visibilidade será moderada a fraca, podendo ser má em alguns períodos, tornando-se boa a partir da tarde.

Quanto à ondulação, na costa Norte espera-se ondas de Noroeste entre 4 e 4,5 metros, diminuindo para 3 a 4 metros no final do dia. Na costa Sul, as ondas de Oeste/Sudoeste variarão entre 2 e 3 metros, sendo de 3 a 4 metros na parte Oeste da Ilha da Madeira, diminuindo para 1,5 a 2 metros e 2 a 3 metros no final do dia.

A Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.