PSD diz que Orçamento da Região visa criar condições para "consolidar projectos de vida na Região"

O Grupo Parlamentar do PSD esteve esta terça-feira, 9 de Dezembro, na Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, numa visita dedicada à análise das políticas de educação e de juventude previstas no Orçamento Regional para 2026.

Em nota emitida, o partido revela que, durante a visita, Bruno Melim sublinhou que o ORAM "reforça os instrumentos de apoio dirigidos aos jovens e que o objectivo central passa por criar condições reais para que os madeirenses possam consolidar projectos de vida na Região, através de oportunidades profissionais estáveis, qualificadas e suscetíveis de promover a sua fixação no território", dando o exemplo do programa 'Valorizar 35'.

O parlamentar afirmou, igualmente, que as escolas desempenham "um papel essencial na preparação dos jovens para o mercado de trabalho e na sua integração em percursos formativos" que valorizem competências técnicas, digitais e sociais.

A visita à Escola D. Lucinda Andrade permitiu ao PSD observar o ambiente educativo, compreender as necessidades identificadas pela comunidade escolar e recolher contributos que enriquecem o debate sobre as políticas públicas dirigidas à juventude.

Para o PSD Madeira, "a juventude deve ser entendida como um eixo estratégico de desenvolvimento regional, exigindo políticas consistentes, continuadas e orientadas para resultados concretos".

A deslocação à Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, que será intervencionada no próximo ano, reforça, afirma o partido, "o compromisso do PSD com uma leitura rigorosa das políticas de juventude, assegurando que as opções orçamentais respondem às aspirações dos jovens e contribuem para a construção de uma Região mais qualificada, mais dinâmica e capaz de reter talento".