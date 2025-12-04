PSD afirma que chumbou orçamento de Santa Cruz "que se baseia em números duvidosos"

Os vereadores do PSD afirmam que chumbaram um orçamento e plano de actividades, para Santa Cruz, que "se baseia em números duvidosos, que repete as mesmas obras desde 2020 (todas por realizar) e continua a privilegiar festas, arraiais e subsídios em vez do verdadeiro investimento infraestrutural que o concelho tanto precisa".

Esta é a reacção dos social-democratas às afirmações que surgiram no seguimento da reunião de Câmara de hoje, enviadas à imprensa pelo gabinete do executivo camarário. Nas declarações, Élia Ascensão aponta que o JPP votou a favor e o PSD votou contra o documento, "dizendo que aquele não era o seu Orçamento".

Os vereadores do PSD indicam que "uma vez mais a senhora presidente (ou quem escreve por ela!) tenta confundir a população, usando frases soltas e completamente retiradas do contexto, procurando assim esconder a realidade e o propósito do sentido de voto dos vereadores do PSD".

Através de comunicado, o PSD esclarece que este não é o seu orçamento por dois motivos. Em primeiro lugar, indica que este se baseia "num alegado saldo de gerência do orçamento de 2025 de 16 milhões de euros, um valor astronómico e que representa apenas e só um terço do orçamento deste ano de 2025". " Ou nada se fez, ou então o executivo JPP não sabe fazer contas", aponta.

Por outro lado, afirma que, "a serem verdade tais números, haveria margem mais do que suficiente para que fossem aplicadas as propostas apresentadas pelos vereadores do PSD em benefício da população e das empresas do concelho". Em causa estão medidas como uma taxa especial de IMI para os jovens; a não aplicação da derrama; e a devolução integral dos 5% do IRS aos munícipes residentes em Santa Cruz.

"E se a postura dos vereadores do PSD é assim tão reprovável, que dizer da postura dos deputados do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira? É que votaram contra o Orçamento da Região, e assim sendo, nas palavras da senhora presidente «votaram contra um Orçamento e um Plano que a população aprovou com o seu voto»", atira o PSD, questionando onde está a coerência.

"Uma nota final: Em 2017, a diferença entre duas candidaturas foi de quase dez mil votos, em 2025, foi de pouco mais de dois mil e quinhentos, com mais de oito mil eleitores a confiar na Coligação Mais Santa Cruz. Afinal quem parece estar a perder a confiança do eleitorado não é o PSD", termina.