Região tem 2025 voluntários

A força de uma rede composta por 2025 voluntários e sustentada por vários projectos de impacto social marcou hoje a abertura do X Encontro de Voluntários da Região, conduzida por Célia Dantas, vice-presidente da Casa do Voluntário. Na sessão inaugural, a responsável reforçou que “a verdadeira riqueza da Casa do Voluntário são as pessoas que diariamente dão o seu tempo para transformar vidas”.

Com 23 anos de actividade e reconhecida desde 2004 como IPSS, a Casa do Voluntário foi o primeiro Banco de Voluntários criado em Portugal. Hoje, coordena uma das maiores bolsas de voluntariado da Região, com mais de dois milhares de inscritos e cem instituições beneficiárias de encaminhamento diário. “Cada um destes 2 025 voluntários representa uma história de compromisso e de serviço”, afirmou Célia Dantas.

A responsável destacou também a robustez e o crescimento dos projectos sociais da instituição. O NADA – Não Desperdício Alimentar, criado em 2021, funciona todos os dias e envolve 15 voluntários, recolhendo excedentes alimentares para apoiar 629 utentes, distribuídos por 289 famílias. São já 16 as entidades que fornecem alimentos ao projecto, desde supermercados a empresas de restauração e frutarias. “É um exemplo concreto de como o voluntariado pode gerar mudanças reais e imediatas”, sublinhou.

Foi igualmente evidenciado o ateliê ocupacional destinado a pessoas em situação de sem-abrigo ou em risco de exclusão, que promove inclusão, competências e autonomia. Para Célia Dantas, “projectos como o CONIS demonstram que o voluntariado não é apenas apoio, é reconstrução”.

Na área da formação, a Casa do Voluntário já realizou este ano 25 acções, envolvendo 350 participantes, reforçando a aposta na capacitação e na segurança dos voluntários. Outro marco importante é o Cartão do Voluntário, criado em 2019 com o apoio da Secretaria Regional de Inclusão, que oferece benefícios como o passe gratuito aos voluntários regulares, constituindo um instrumento de reconhecimento institucional.

Célia Dantas anunciou ainda que está em preparação uma candidatura a fundos europeus para financiar a futura Plataforma do Voluntário, que deverá ser lançada no próximo ano, permitindo modernizar todo o processo de gestão e articulação da rede.

O X Encontro de Voluntários da Região prossegue com debates dedicados ao valor social do voluntariado e à participação juvenil, reafirmando o papel essencial dos voluntários na coesão social da Madeira.