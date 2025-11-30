PSD-Madeira destaca reforço do investimento na Juventude na proposta do Orçamento da Região para 2026

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira elogiou, este domingo, através de comunicado, o que considera ser um reforço significativo do investimento nas políticas de Juventude na proposta de Orçamento da Região para 2026, defendendo que o documento evidencia a prioridade atribuída pelo Governo Regional às novas gerações.

O deputado Bruno Melim abordou um conjunto alargado de medidas dirigidas aos jovens, centradas no apoio à formação, mobilidade, valorização do mérito e criação de condições para fixar os jovens na Região Autónoma da Madeira.

Entre as medidas destacadas pelo PSD-Madeira está a manutenção e reforço do Programa Estudante Insular, descrito como um instrumento decisivo que garante aos estudantes deslocados condições de mobilidade acessíveis, aliviando o peso financeiro sobre centenas de famílias madeirenses e porto-santenses.

Na área da participação juvenil e do associativismo, a proposta do Orçamento para 2026 prevê uma verba próxima dos 400 mil euros para apoiar o movimento associativo juvenil e estimular projectos que promovam a criatividade, liderança e iniciativa dos jovens madeirenses. Segundo o PSD-Madeira, este reforço visa empoderar os jovens como agentes ativos de mudança, fortalecendo a capacidade de "fazer acontecer" através de recursos e oportunidades concretas.

O partido destaca ainda a Academia de Jovem Voluntário e as políticas de emprego qualificado inscritas no Orçamento, que combinam incentivos à empregabilidade com mecanismos de valorização do mérito académico e profissional. O objectivo é criar oportunidades de trabalho alinhadas com as competências das novas gerações e assegurar que os jovens mais qualificados encontram espaço para crescer e permanecer na Região.

Para o Grupo Parlamentar do PSD-Madeira, este conjunto de medidas confirma uma visão de Governo Regional que investe no futuro colectivo, reconhecendo nos jovens um activo estratégico para o progresso económico, social e cultural da Madeira.

O PSD-Madeira reafirma que o Orçamento Regional para 2026 representa um compromisso sólido com a juventude, baseado em políticas públicas que promovem mobilidade, formação, participação cívica, voluntariado, empregabilidade e reconhecimento do mérito.