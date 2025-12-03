Bruno Macedo destaca conquistas da Região no Orçamento do Estado

"Pela boca morre o peixe", afirmou Bruno Macedo no início de uma intervenção em que abordou o Orçamento do Estado para 2026, aprovado na Assembleia da República e as previsões negativas dos partidos da oposição regional.

O orçamento deste ano e o de 2026 mostram, segundo o deputado social-democrata, que "quando há vontade política, diálogo e concertação de posições, é possível ir mais longe".

A Madeira, garante, conseguiu nos orçamentos de 2025 e 2026 mais do que em todos os nove anos de governação socialista.

Os partidos da oposição regional, diz, "tentaram deitar pedra sobre tudo o que era bom para a Região" e "disseram que a Madeira não iria conseguir nada". "Pela boca morre o peixe", repetiu.

O PS, acusa, nunca esteve disponível para a Madeira. "Não admira a perda de mais de metade dos deputados em menos de dois anos", afirmou.

No OE2026, Bruno Melim destaca várias questões positivas como os 79,9 milhões de euros para compensar a perda de transferências do Fundo de Coesão, pagamento de dívidas da saúde, o cabo submarino, garantia de meios aéreos para combate a incêndios, IVA reduzido para as obras das IPSS, entre outras.

"Uma prova de que o governo da República mantém a palavra com os madeirenses", conclui.

Nas perguntas a Bruno Macedo, Jaime Filipe Ramos destacou o facto de, na Assembleia da República, ter sido "o PS de Setúbal a defender a Madeira", numa referência ao deputado Carlos Pereira.