PSD defende que políticas públicas devem reforçar a capacidade produtiva da Região

O grupo parlamentar do PSD considera que as políticas públicas devem reforçar a capacidade produtiva, garantir rendimentos dignos aos agricultores e promover a modernização das explorações, assegurando que a agricultura regional continua a afirmar-se num mercado cada vez mais exigente.

As declarações dos social-democratas surgiram no âmbito de uma visita à Quinta das Romeiras, numa iniciativa dedicada ao sector agrícola, com o objectivo de aprofundar a análise às prioridades e desafios que marcam a actividade agrícola regional no contexto da discussão do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026.

Sérgio Oliveira destacou que “os apoios e investimentos que o Orçamento da Região para 2026 contempla. É um orçamento dotado de 84,5 milhões de euros, valor esse que representa um acréscimo face ao orçamento anterior”, sublinhando que este reforço “é exemplificativo da preocupação e ação do Governo Regional relativamente ao sector primário”. O deputado salientou ainda “a importância da sustentabilidade das explorações agrícolas” como eixo estruturante da política agrícola regional.

Por outro lado, o parlamentar apontou “o apoio ao regadio, nomeadamente através da subsidiação de 85% do valor da água de rega”, medida que considera essencial para aliviar custos, garantir eficiência hídrica e reforçar a competitividade das explorações.

“É importante ouvir quem está no terreno, quem conhece os mecanismos, de forma a ganhar consciência da realidade e capacitar-nos tecnicamente para a discussão dos assuntos”, razão pela qual defende o contacto directo com os agricultores. Para o PSD, esta proximidade permite avaliar com rigor a adequação das políticas e fortalecer o debate parlamentar com conhecimento concreto.

A visita à Quinta das Romeiras integra-se, assim, no "esforço de escrutínio responsável que o Grupo Parlamentar do PSD tem vindo a desenvolver, reforçando o seu compromisso com uma agricultura moderna, sustentável e capaz de garantir futuro às comunidades que dela dependem".