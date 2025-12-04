PSD Madeira "aplaudiu de pé este recuo vergonhoso no Orçamento do Estado para 2026"

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) Élvio Sousa, abriu a 51.ª reunião plenária da I Sessão Legislativa da XV Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira com uma intervenção que critica duramente a actuação dos deputados madeirenses na Assembleia da República eleitos pelo PSD-M.

Em causa, disse o parlamentar, está o apoio à aprovação do Orçamento do Estado para 2026, documento classificado pelo JPP como uma "canga sobre os madeirenses".

Élvio Sousa refere que o "aplauso de pé" ao Orçamento do Estado por parte dos deputados do PSD-M é sinal de "um aplauso de cócoras, que esconde a consciência pesada de continuar a permitir um Estado caloteiro que não paga o que deve à Região".

"Aplaudiram de pé a continuação de uma canga colonialista", criticou o parlamentar do JPP, acusando o Governo de Luís Montenegro de "não honrar os seus compromissos e a sua palavra à sua Região".

"Venderam-se por 75 dinheiros, uma esmola de 75 milhões para o resgate da dívida, é esse o preço dos deputados do PSD Madeira", acusou Élvio Sousa.

O deputado do JPP criticou a não concretização do segundo meio aéreo prometido à Madeira, assim como a continuidade do modelo do Subsídio Social de Mobilidade vigente, que continua a exigir um adiantamento por parte dos residentes das regiões autónomas, contrariando as propostas apresentadas para a sua revisão visando o pagamento de apenas o valor do subsídio, excluindo adiantamentos à viagem.

"Continuamos a ser os fiadores do Estado", disparou.