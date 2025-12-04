 DNOTICIAS.PT
Assembleia Legislativa Madeira

PSD Madeira "aplaudiu de pé este recuo vergonhoso no Orçamento do Estado para 2026"

Élvio Sousa do JPP critica postura dos deputados madeirenses na Assembleia da República

None

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) Élvio Sousa, abriu a 51.ª reunião plenária da I Sessão Legislativa da XV Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira com uma intervenção que critica duramente a actuação dos deputados madeirenses na Assembleia da República eleitos pelo PSD-M.

Em causa, disse o parlamentar, está o apoio à aprovação do Orçamento do Estado para 2026, documento classificado pelo JPP como uma "canga sobre os madeirenses".

Élvio Sousa refere que o "aplauso de pé" ao Orçamento do Estado por parte dos deputados do PSD-M é sinal de "um aplauso de cócoras, que esconde a consciência pesada de continuar a permitir um Estado caloteiro que não paga o que deve à Região". 

"Aplaudiram de pé a continuação de uma canga colonialista", criticou o parlamentar do JPP, acusando o Governo de Luís Montenegro de "não honrar os seus compromissos e a sua palavra à sua Região".

"Venderam-se por 75 dinheiros, uma esmola de 75 milhões para o resgate da dívida, é esse o preço dos deputados do PSD Madeira", acusou Élvio Sousa. 

O deputado do JPP criticou a não concretização do segundo meio aéreo prometido à Madeira, assim como a continuidade do modelo do Subsídio Social de Mobilidade vigente, que continua a exigir um adiantamento por parte dos residentes das regiões autónomas, contrariando as propostas apresentadas para a sua revisão visando o pagamento de apenas o valor do subsídio, excluindo adiantamentos à viagem. 

"Continuamos a ser os fiadores do Estado", disparou. 

