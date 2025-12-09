Bordado e Artesanato da Madeira promovidos na Placa Central

As festividades de Natal e de Fim-do-Ano, que decorrem na Placa Central da Avenida Arriaga, voltam a contar com um stand do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), por forma a promover o Bordado e o Artesanato da Madeira.

As estas artes identitárias da cultura regional estão representadas até 8 de Janeiro, sendo que o Bordado da Madeira está em destaque até 15 de Dezembro, com a presença dos produtores: Casa do Turista, Gês Bordados, Abreu&Araújo e Bordal. Por sua vez, de 16 de Dezembro a 7 de Janeiro, o Artesanato da Madeira está em destaque com a presença de 35 artesãos, em sistema de rotatividade, provenientes de diferentes artes e ofícios.

"Esta é uma oportunidade única, para madeirenses e turistas apreciarem a Arte da mestria das bordadeiras e dos artesãos da Região", aponta nota à imprensa, que acrescenta que "o espaço em si pretende, igualmente, reforçar a preservação e a promoção do saber-fazer tradicional, contribuindo para a continuidade de práticas que constituem um marco identitário da Madeira e que, nesta quadra, assumem um papel especial na dinamização cultural e turística do Funchal, uma vez que, estes sectores dependem, em grande escala, do turismo".

'Este Natal Ofereça… Bordado da Madeira/ Artesanato da Madeira' é o mote desta participação.