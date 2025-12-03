"Apagão" é a Palavra do Ano 2025

"Apagão" foi eleita a Palavra do Ano 2025 por quase metade dos participantes da iniciativa promovida pela Porto Editora, foi hoje anunciado.

"Apagão" reuniu 41,5% dos "milhares de votos", "refletindo o impacto que a falha do fornecimento elétrico teve na vida das pessoas, ao deixá-las sem acesso a transportes, comunicações e serviços básicos", referiu a Porto Editora, num comunicado hoje divulgado, sem especificar o número de votantes.

Na edição deste ano da Palavra do Ano foi estreada uma nova funcionalidade, que permitiu que os votantes justificassem a sua escolha. "Este vocábulo destacou-se como 'acontecimento histórico' e 'momento mais marcante do ano', que conjugou 'incerteza e aflição' com 'lição de vida' e 'possibilidade de desconectar'", acrescentou a editora.

O 'top' 3 das palavras mais votadas de 2025 inclui "imigração", com 22,2% dos votos, e "flotilha", com 8%.

A lista de palavras finalistas incluía também "Agente (IA)" (6,4%), "fogos" (5,5%), "eleições" (5,3%), "perceção" (4,3%), "elevador" (4%), "tarefeiro" (1,9%) e "moderado" (0,9%).

A votação decorreu entre 03 e 30 de novembro, através do 'site' www.palavradoano.pt.

A lista de dez palavras finalistas, "que retratam os temas e acontecimentos que marcaram a vida coletiva ao longo de 2025", foi elaborada tendo por base mais de 6.500 submetidas por utilizadores do site Palavra do Ano, nas palavras mais pesquisadas no dicionário de língua portuguesa da Infopédia e "no trabalho contínuo de observação da língua portuguesa nos meios de comunicação e redes sociais".

No ano passado, quando se assinalaram os 50 anos sobre o 25 de Abril, a palavra mais votada foi "Liberdade".

Nas edições anteriores, as palavras eleitas foram "professor" (2023), "guerra" (2022), "vacina" (2021), "saudade" (2020), "violência doméstica" (2019), "enfermeiro" (2018), "incêndios" (2017), "geringonça" (2016), "refugiado" (2015), "corrupção" (2014), "bombeiro" (2013), "entroikado" (2012), "austeridade" (2011), "vuvuzela" (2010) e "esmiuçar" (2009).