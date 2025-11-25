Governo promove várias acções destinadas à formação do Bordado Madeira

O Governo Regional, através da secretaria Regional de Agricultura e Pescas tem vindo a promover várias acções destinadas à formação do Bordado Madeira. Um esforço com vista à perpetuação desta arte que faz parte da identidade regional.

Segundo nota à imprensa, ontem foram entregues, na Casa do Povo da Ribeira Brava 32 certificados referentes a duas formações sobre Bordado Madeira. O objectivo passa por garantir que os métodos artesanais e o estilo único sejam transmitidos às novas gerações, evitando a perda de técnicas ancestrais. Por isso mesmo esta é uma iniciativa que tem lugar em vários concelhos da Região.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, focou a importância destas acções nomeadamente ao nível da transmissão de conhecimento aos mais novos.

“Tanto o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira como a Direcção de Serviços da Ruralidade têm feito um grande esforço para promover e divulgar o Bordado Madeira, nomeadamente através destas acções de formação” disse o secretário adiantando o facto destas iniciativas terem lugar em vários concelhos descentralizando a oferta formativa e permitindo que mais interessados possam aceder a novos conhecimentos.

“Constata-se um crescente interesse por esta arte, nomeadamente nas faixas etárias mais jovens que têm contribuído com mais inovação, novos designs e com novos materiais, como é possível observar nas peças expostas. Paralelamente, verifica-se igualmente uma tendência para a criação de peças de vestuário com pequenos apontamentos de Bordado Madeira, o que tem permitido aumentar o rendimento das bordadeiras, uma vez que estes produtos são mais fáceis de comercializar”, concluiu o responsável.

Ciente da importância deste sector para a Região, recorde-se que o Governo Regional apoia cada uma das 678 Bordadeiras de Casa em 350 euros, ou seja, mais 50 euros do que em 2024.

Já hoje, em Machico serão atribuídos os auxílios às Bordadeiras de Casa daquele concelho que em 2024 estiveram no activo e procederam à entrega dos seus trabalhos aos Produtores Autorizados de Bordado da Madeira.