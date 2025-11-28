Bordal reforça a internacionalização do Bordado Madeira em evento institucional em Paris

A Bordal marcou presença no evento 'A Madeira como Destino Estratégico de Investimento', realizado na Embaixada de Portugal em Paris, numa iniciativa promovida pelo Invest Madeira, com o apoio da aicep Portugal Global.

Durante a sessão, a empresa apresentou o seu trabalho na preservação, promoção e internacionalização do Bordado Madeira, uma das mais emblemáticas expressões do património cultural da Região Autónoma da Madeira.

Foram destacados o valor artístico e identitário do Bordado Madeira e o caminho de inovação que a Bordal tem seguido, desde o desenvolvimento de novas peças e colecções, até à participação em eventos internacionais de design, cultura e promoção territorial.

A presença da Bordal neste encontro reforça o papel do Bordado Madeira enquanto activo cultural e económico, com impacto nos sectores do turismo, design, moda, decoração e economia criativa.

"A Bordal agradece ao Invest Madeira o convite e a oportunidade de representar a Região num contexto internacional, contribuindo para o posicionamento da Madeira enquanto destino competitivo, inovador e culturalmente diferenciador", afirmam os responsáveis da empresa, que reafirmam a sua missão de levar o Bordado Madeira além-fronteiras, "promovendo a excelência, o saber-fazer tradicional e a identidade madeirense em diferentes mercados e plataformas internacionais".