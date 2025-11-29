Moda Madeira termina com colecções de diversos criadores no IVBAM

O Moda Madeira chegou ao fim hoje, com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) a receber desfiles de diversos criadores e marcas, encantando o público presente.

Pela passerelle do IVBAM desfilaram Kolovrat, João Pedro, Inmaculada Rodrigues, Sandra Vieira e Tiago Gonçalves. Já no primeiro dia do evento, ontem, apresentaram as suas colecções os criadores/marcas D/Backyard, Stephanie Silva, Márcia Gomes, Koia, Anna Margarette e Nathan Slate.

O Moda Madeira, promovido pela AJEM – Associação de Jovens Empresários Madeirenses, celebra este ano 20 anos e realizou-se sob a temática ‘Disclosure’.