“Muitas destas greves são promovidas por interesses partidários”, afirma Albuquerque

O líder do Executivo Madeirense, Miguel Albuquerque, reiterou esta terça-feira, 2 de Dezembro, a importância de assegurar os serviços mínimos para a Região Autónoma da Madeira durante a greve-geral convocada para 11 de Dezembro pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e pela União Geral de Trabalhadores (UGT).

Miguel Albuquerque recordou, tal como ontem, que aquando da visita do ministro das Infra-estruturas e Habitação de Portugal, Miguel Pinto Luz, na semana passada, foi assegurado que serão garantidos os serviços mínimos para a Região.

“Nós precisamos de ter os serviços mínimos assegurados para manter o normal funcionamento e o abastecimento da Região e isso o ministro assegurou que estava assegurado”, disse.

Questionado sobre o impacto esperado para a Região, afirmou que espera “que não seja nenhum” já que “muitas destas greves são promovidas por interesses partidários e obviamente a Região não está para ser afectada por isso”.

O líder do Executivo Madeirense falava aos jornalistas à margem da V Gala do Empreendedor, que decorre esta terça-feira, 2 de Dezembro, no Centro de Congressos da Madeira.